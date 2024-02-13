У ТЦК пояснили, кого не можуть мобілізувати до 27 років

В Україні військовозобов'язаних до 27 років не можуть мобілізувати, через те, що чоловіків до цього віку немає у реєстрах військового обліку.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу.

Три категорії військового обліку:

облік призовників,

облік військовозобов'язаних,

облік резервістів.

Після 17 років призовники стають на військовий облік та отримують приписне посвідчення.

Чому не призивають чоловіків до 27 років

За словами Істоміна, на військовий облік беруть чоловіків від 27 років. Рішення про це ухваляє призовна комісія.

"Військовозобов'язані від 27 років повинні з'явитися до ТЦК. Там створюється медична комісія, яка має визначити, чи придатний чоловік до служби за станом здоров'я. Так, якщо ВЛК ухвалює рішення про придатність до військової служби, то чоловіка переводять на військовий облік військовозобов'язаних", - йдеться у повідомленні.

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Відтак лише у 27 років чоловік може бути мобілізований, принаймні згідно з чинним законодавством.

"За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку", – наголосив Істомін.

Зазначимо, в Україні ухвалили закон, що передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років.

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