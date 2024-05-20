У ТЦК пояснили, навіщо військовозобов'язаному потрібен штрихкод та як його отримати

ВІН-код вклеюється у військовий квиток.
Індивідуальний номер, який присвоюється кожному військовозобов'язаному у реєстрі "Оберіг", потрібен, зокрема, для виїзду за кордон у разі наявності такого права. Штрихкод під час зчитування відображає інформацію про людину.
Про це пише "Суспільне Суми".
Процедура отримання штрихкоду в ТЦК
- Військовозобов'язаний має пройти ВЛК.
- Якщо військовозобов'язаний в базі "Оберіг" відсутній, його спочатку ставлять на облік, вводять особисті дані, зазначають місце та дату народження, місце реєстрації та роботи, сімейний стан, військово-облікову спеціальність, наявність чи відсутність досвіду служби, відстрочки, бронювання.
- Після цього формується та роздруковується ВІН-код. Його вклеюють у військовий квиток або інший військово-обліковий документ. Це означає, що військовозобов'язаний оновив дані у ТЦК.
- Зазвичай на одну людину співробітники ТЦК витрачають близько 15 хвилин.
- У разі звернення до ТЦК 18 травня на код доведеться чекати до липня через великий обсяг документів, які мають бути опрацьовані.
Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Нині українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.
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