У ТЦК пояснили, які підприємства можуть забронювати співробітників

Бронювання військовозобов'язаних працівників можливе лише в тому випадку, якщо підприємство виконує мобілізаційне завдання. Так, згідно з 45-ю постановою Кабінету міністрів, документальне оформлення бронювання можливе тільки після початку виконання мобілізаційного завдання.

Про це розповів начальника відділу військового обліку та бронювання Миколаївського обласного ТЦК та СП Олега Чуба в ефірі телемарафону.

"Якщо підприємство не отримало такого завдання або не є критично важливим для економіки та життєдіяльності, його працівники не переводяться на спеціальний облік", - пояснив він.

Нагадаємо, в Україні з початку війни триває мобілізація. Під її дію потрапляють громадяни різних категорій, які можуть бути призвані до служби в армії. Мобілізація має свою тривалість і проводиться за певними умовами, залежно від потреб оборони країни.

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