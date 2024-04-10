У ТЦК пропонували “викуп”: футболіст розповів, як потрапив на фронт

Колишній футболіст “Інгульця” повідомив, що у військкоматі за нього хотіли “відкупне” — придбати 4 пікапи за понад 20 тисяч доларів.

Український футболіст Микола Стеценко потрапив до Територіального центру комплектування, коли приїхав в Одесу підписувати новий контракт із місцевим клубом “Реал Фарма”. У військкоматі представникам клубу пропонували “викупити” футболіста.

Про це він сам розповів в інтерв'ю виданню “Український футбол”.

За словами футболіста, представники ТЦК підійшли до нього на вулиці Одеси, куди він приїхав із Києва для підписання контракту, запросили пройти у військкомат і звідти уже не випустили.

"Я пройшов медкомісію і за два дні мене відправили в учебку. Я не дійшов кілометр до стадіону, коли мене забрали”, - розповів він.

Микола Стеценко зауважив, що представники клубу намагалися переконати ТЦК не відправляти футболіста, який не служив у війську, на фронт, але безуспішно.

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“Військком Малиновського РТЦК В’ячеслав Кушнеров, якого потім спіймали на хабарях і через місяць звільнили, поставив фантастичну умову. Він сказав купити 4 пікапи і тоді мене відпустять. Вони коштують понад 20 тисяч доларів. Така сума була непідйомною для мене і клубу”, - зауважив він.

За словами Стеценка, після 5 тижнів навчання його відправили до фронтових підрозділів — спершу під Авдіївку, а тепер на Запорізький напрямок, недалеко від Роботиного.

Нагадаємо, лише протягом серпня 2022 року члени сім’ї начальника Малиновського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) міста Одеси В’ячеслава Кушнерова подарували одне одному грошові кошти на загальну суму 30 млн гривень. Загалом НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у воєнкома на майже 47 мільйонів гривень.

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