У ТЦК шокували цифрою: скільки людей у розшуку за неявку до військкомату на Франківщині

В обласному ТЦК зазначили, що не треба дивуватися, коли когось із військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили у базі "Оберіг" і одразу примусово доставили до військкомату.

За неявку до ТЦК та СП в Івано-Франківській області розшукують майже 40 тис. ухилянтів від мобілізації. Їх було внасено до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" як таких, що перебувають у розшуку.

Про це заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковник Роман Боднар розповів у інтерв’ю газеті "Західний кур’єр".

Боднар повідомив, що ухилянти від мобілізації, внесені до системи "Оберіг", офіційно перебувають у розшуку поліції. Людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим чином ухилилася від призову.

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"Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік до цієї бази внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку", – вказав заступник начальника Івано-Франківського ТЦК.

Тож, зазначив він, не треба дивуватися, коли когось із військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили у базі "Оберіг" і одразу примусово доставили до ТЦК.

"Від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато. Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так", – запевнив Боднар.

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Він повідомив, що працівники ТЦК здійснюють відеофіксацію за допомогою бодікамер, відбувається складання протоколів про відмову від підписання повісток тощо.

"Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися", – наголосив заступник начальника ТЦК.

За його словами, поліція має право примусово доставляти людей з бази "Оберіг" до ТЦК у порядку адміністративного затримання.

До слова, раніше адвокат Олександр Камша пояснив, у якому разі людину визнають ухилянтом, та яке покарання може загрожувати.

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