У ТЦК відповіли, чи має поліція право мобілізовувати без військкомів

Водночас працівники ТЦК не наділені ні правоохоронною, ні розшуковою функціями, ні функцією притягнення до відповідальності.

Поліція не має права мобілізувати військовозобов’язаних без співробітників ТЦК та СП, а лише проводити оповіщення.

Про це заступниця начальника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві Лариса Козак розповіла на прескоференції 14 січня.

Козак відповіла на запитання, чи мають поліцейські право мобілізовувати громадян без працівників ТЦК:

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"Мобілізовувати – ні. Але проводити заходи оповіщення без співробітників ТЦК мають право, це їх прямий обов’язок".

Вона додала, що працівники ТЦК можуть мобілізовувати громадян без поліції. Водночас Козак звернула увагу, що працівники ТЦК не наділені ні правоохоронною, ні розшуковою функціями, ні функцією притягнення до відповідальності.

"Без поліцейських нам важко перевірити, чи знаходиться правопорушник у розшуку. Ми не можемо здійснити адміністративне затримання, адміністративне доставлення. Відповідно, не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу у разі вчинення по відношенню до військовослужбовця певної непокори", – розповіла заступниця начальника РТЦК у Києві.

До слова, у червні 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що поліція не має права вручати військовозобов'язаним повістки.

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