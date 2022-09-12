У Techiia не змогли пояснити, звідки Олег Крот взяв і куди витратив $60 млн, начебто “передані ЗСУ” - ЗМІ

Власники холдингу Олег Крот і Юра Лазебніков заявляють, що з початку повномасштабного вторгнення витратили на допомогу ЗСУ понад 60 мільйонів доларів, однак бажане не відповідає дійсності - в компанії не можуть притомно пояснити звідки в засновників такі гроші і куди вони витрачені.

Про це пише видання Forbes у матеріалі “Тиха течія. Засновники IT-холдингу TECHIIA кажуть, що витратили на армію понад 2 млрд грн. Чи це можливо” авторства Таїси Мельник.

Авторка зазначає, що “документальних підтверджень таких витрат фундація не надає, «видимі» доходи холдингу майже дорівнюють заявленій сумі допомоги”.

Якби ж це все відповідало дійсності, то сума “витрачена на ЗСУ” дозволила б холдингу та створеній ним для потреб фронту “Фундації Течія” увійти до пʼятірки найбільших фандрейзерів України.

Ба більше - “Течію” підтримують навіть публічні особи. Так, відома українська співачка Даша Астафʼєва публікувала в своєму інстаграм фото з Олегом Кротом, де захоплювалася його щедрістю.

Як пише Forbes, сама ГО «Фундація Течія» через, яку підприємці закупають для війська допомогу маловідома, а її звіти в соцмережах, попри величезні суми, зазвичай не користуються популярністю та збирають лише кілька десятків “лайків”

Останній звіт від фундації – опублікований 7 червня. Тоді в ньому фігурувала сума в 620 млн грн або $21,2 млн за курсом НБУ.

Як пише Forbes, звідтоді Крот і Лазебніков мали витратити ще майже 40 мільйонів доларів. І у Фонді, і в розмові з виданням цифру про 60 мільйонів сукупних витрат підтверджують. Щоправда, з уточненням - не всі 60 мільйонів пройшли через ГО. Мовляв, Олег Крот багато жертвував напряму, нібито через те, що “ГО не може закуповувати товари подвійного призначення”. При цьому у пресслужбі стверджують, що ГО “Фундація Течія” на 99% фінансована Олегом Кротом та власне холдингом.

При цьому, як пише Forbes,«Фундація Течія» не публікує на сайті детальної звітності про джерела надходження коштів та документи, що підтверджують витрати.

Звіти, зазвичай, оприлюднюються у вигляді інфографік та постів у соцмережах. Наприклад, згідно з останнім звітом, $21,2 млн пішло на закупівлю:

бронежилетів для військових – $7,09 млн

смарт-оптики – на $5,24 млн

тактичного одягу та спорядження – на $4,33 млн

польских розвідувальних дронів FlyEye – $2,33 млн

тактичні аптечки – $1,54 млн

Інші статті зайняли менше ніж $500 000: засоби спецзвʼязку, дрони для розвідки, генератори та захищені ноутбуки. Крім цього, «Фундація Течія» співфінансувала обіди для переселенців, пацієнтів київських лікарень та тероборонців.

При цьому важко знайти фотографії, опубліковані ГО, які б підтверджували наявність придбаної амуніції - часто в ЗМІ зустрічаються лише так звані “сніппери” - фото з текстом.

Лише зрідка, як пише Forbes, на Facebook фундація кілька разів на місяць постить фото із передач військовим.

В самому фонді на запитання Forbes, куди ж було витрачено ще майже 40 мільйонів доларів, відповідають досить завуальовано: “Товари, в яких була потреба ЗСУ для захисту нашої держави”. При цьому навіть інфографік із “звітами” не було опубліковано за весь період.