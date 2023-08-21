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У Telegram стався масштабний збій: яка причина

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1324
Час на прочитання
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У Telegram стався масштабний збій: яка причина

Фото: Associated Press

Користувачі скаржаться, що у Telegram не завантажуються списки чатів та канали.

Увечері 21 серпня у соціальній мережі Telegram стався масштабний збій.

На сервісі DownDetector у перші хвилини після появи проблеми було опубліковано понад 200 скарг на збої.

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Користувачі скаржилися, що сервіс перестав завантажувати фотографії та оновлювати листування. Застосунок не вантажиться як з мобільної версії, так і з браузерної. Більшість користувачів скаржаться на помилку в роботі мобільного додатка та відсутність інтернет-підключення. 

Поки що невідомо, у чому причина збою. Представники Telegram поки що не давали коментарі з цього приводу.

Нагадаємо, попередній очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, який нещодавно подав у відставку, заявляв, що його турбує робота Telegram в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1324
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