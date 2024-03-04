У Telegram відповіли, що робитимуть з переліком "потенційно проблемних" каналів від української влади

На тлі розмов про поширення російської пропаганди та вкидів через Telegram його представник розповів про захист даних користувачів.
Представник Telegram зазначив, що компанія вживатиме заходів і аналізуватиме список "потенційно проблемних" каналів, який отримала від української влади.
Про це представник платформи Ремі Вонг розповів в коментарі NV.
"Наразі ми вивчаємо його (перелік — ред.) та будемо вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram", — сказав Вонг.
Проте він не уточнив, хто саме надав цей список та які конкретно канали входять до нього. Він зауважив, що Telegram є безпечним месенджером для українців та користувачів в інших країнах світу.
"Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження, — заявив представник компанії.
За його словами, додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав Telegram "дуже небезпечним та вразливим", а також розкритикував анонімність каналів на платформі.
Про месенджер висловився й представник ГУР Андрій Юсов, який зауважив, що загрози від Telegram цілком реальні.
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