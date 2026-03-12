ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
428
1 хв

У Telegram, ймовірно, стався збій: що відомо

Українці повідомляють, що є проблеми із завантаженням Telegram й відправленням повідомлень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Telegram

Telegram / © pixabay.com

У Мережі масово скаржаться на збій в Telegram. Йдеться про те, що застосунок працює некоректно.

Про це пишуть у соцмережах.

Користувачі пишуть про проблеми із завантаженням застосунку, з’єднанням та навіть надсиланням повідомлень.

Раніше ми писали, що Верховна Рада готує зміни до законодавства щодо Telegram. Так, власників великих каналів зобов’яжуть реєструватися з реальними даними, інакше такі ресурси пропонують блокувати за анонімність. Ця ініціатива спрямована на впровадження чітких критеріїв для інформаційних каналів із великою аудиторією та підвищення прозорості в медіапросторі. Якщо власники не виконають вимоги, влада пропонує звертатися до адміністрації Telegram із вимогою обмежити роботу таких каналів. Законопроєкт вже спричинив суспільну дискусію щодо балансу між безпекою та свободою слова.

