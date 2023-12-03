У Telegram з’явився підозрілий акаунт Умєрова: що кажуть в Міноборони

В оборонному відомстві звернулися до українців із попередженням.
Шахраї створили в мережі Telegram фейковий акаунт міністра оборони України Рустема Умєрова. Вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.
Про це повідомили в Telegram-каналі Міноборони.
"Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Telegram невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони наголосили, що у Рустема Умєрова взагалі немає акаунту в Telegram.
“Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - звернулися в оборонному відомстві до українців.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що від його імені у Telegram невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.
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