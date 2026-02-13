У темряві 130 тисяч абонентів: в уряді назвали регіони, де ситуація зі світлом найскладніша

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

У п’ятницю, 13 лютого, найскладніша ситуація з електропостачанням наразі фіксується в Одеській та Миколаївській областях, які постраждали від нічних ударів, а також у Києві та на Дніпропетровщині. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло сотням тисяч абонентів. Крім того, прогнози синоптиків обіцяють значне похолодання вже наступного тижня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками щоденного енергетичного селектора.

Наслідки нічної атаки та підготовка до холодів

За словами очільниці уряду, у фокусі уваги перебуває стабілізація енергопостачання по всій країні. Особливо постраждав південь: на Одещині енергетики намагаються заживити понад 130 тисяч абонентів, які залишилися без світла, хоча об’єкти критичної інфраструктури вже підключено. У столиці над відновленням мереж та поверненням тепла працюють понад 60 бригад.

Окремо Юлія Свириденко наголосила на підготовці до погіршення погоди. Оскільки наступного тижня очікуються морози, профільним міністерствам та очільникам ОВА доручено підготувати ресурси для швидкого реагування. У разі потреби будуть розгортатися додаткові «Пункти незламності» та залучатися генератори великої потужності.

Де ще зникало світло вдень

Російські атаки на енергооб’єкти спровокували нові знеструмлення, через що ситуація в енергосистемі залишається напруженою у багатьох регіонах. Станом на ранок без стабільного електропостачання залишалися споживачі в шести областях: Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій.

У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через попередні масовані атаки у більшості областей продовжують діяти графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення, а подекуди тимчасово запроваджено й аварійні відключення.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК пояснювали, що Росія використовує нову тактику обстрілів енергооб’єктів та намагається завдати максимальної шкоди генерації. Це створює додаткові загрози для стабільності системи, особливо в пікові години навантаження.