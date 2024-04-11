У Тернопільській і Рівненській областях сталися вибухи: що відомо про наслідки

Під час масштабної повітряної тривоги 11 квітня у Тернопільській і Рівненській областях сталися вибухи. В регіонах спрацювали сили ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА та очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Тернопільська область

Зазначається, що у повітряному просторі області Сили оборони знешкодили кілька повітряних цілей РФ. Потерпілих внаслідок обстрілу ворога немає.

"Внаслідок збиття ворожих об'єктів на території області зафіксовано падіння уламків. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Рівненська область

За словами очільника ОВА, у небі на тад територією області спрацювали сили ППО.

"Пошкоджень зафіксовано не було. Працюємо в штатному режимі", - повідомив він.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Зокрема, ворог застосував "Кинджали", авіаційні і крилаті ракети, С-300. ППО знищила 18 ракет і 39 безпілотників.

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