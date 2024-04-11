У Тернопільській і Рівненській областях сталися вибухи: що відомо про наслідки

Минулося без потерпілих.
Під час масштабної повітряної тривоги 11 квітня у Тернопільській і Рівненській областях сталися вибухи. В регіонах спрацювали сили ППО.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА та очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Тернопільська область
Зазначається, що у повітряному просторі області Сили оборони знешкодили кілька повітряних цілей РФ. Потерпілих внаслідок обстрілу ворога немає.
"Внаслідок збиття ворожих об'єктів на території області зафіксовано падіння уламків. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Рівненська область
За словами очільника ОВА, у небі на тад територією області спрацювали сили ППО.
"Пошкоджень зафіксовано не було. Працюємо в штатному режимі", - повідомив він.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Зокрема, ворог застосував "Кинджали", авіаційні і крилаті ракети, С-300. ППО знищила 18 ракет і 39 безпілотників.