У Тернопільській області 14-річна дівчина вкрала у дядька-заробітчанина 25 тис. грн і витратила все на онлайн-ігри

У Тернопільській області 14-річна дівчина вкрала у дядька-заробітчанина 25 тис. грн і витратила все на онлайн-ігри

Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Борщівській ТГ Чортківського району Тернопільської області 14-річна дівчина вкрала у дядька, який повернувся із заробітків, понад 25 тис. грн та витратила їх на онлайн-ігри.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, дівчина розбила вікно та проникла в будинок, де мешкав її родич. Неповнолітня знала, що у нього є гроші, оскільки її дядько повернувся з-за кордону. Тоді дівчина взяла 19 тис. гривень та 1 тис. злотих.

Всі гроші підозрювана витратила на онлайн-ігри. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, біля Рівного поштарка вкрала чужі субсидії.

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