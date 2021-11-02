У Тернопільській області 14-річна дівчина вкрала у дядька-заробітчанина 25 тис. грн і витратила все на онлайн-ігри

Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі.
У Борщівській ТГ Чортківського району Тернопільської області 14-річна дівчина вкрала у дядька, який повернувся із заробітків, понад 25 тис. грн та витратила їх на онлайн-ігри.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними слідства, дівчина розбила вікно та проникла в будинок, де мешкав її родич. Неповнолітня знала, що у нього є гроші, оскільки її дядько повернувся з-за кордону. Тоді дівчина взяла 19 тис. гривень та 1 тис. злотих.
Всі гроші підозрювана витратила на онлайн-ігри. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, біля Рівного поштарка вкрала чужі субсидії.
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