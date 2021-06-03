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У Тернопільській області 26-річний чоловік продавав у Мережі дитячу порнографію

У Тернопільській області 26-річний чоловік продавав у Мережі дитячу порнографію

Національна поліція України

Поліція відкрила провадження за фактом поширення порнографії.

У Тернопільській області викрили 26-річного чоловіка, який розповсюджував у Мережі дитячу порнографію

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

За даними правоохоронців, працівники поліції під час моніторингу Мережі викрили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію. За попередньою інформацією, чоловік скачував заборонений контент, а після цього продавав його. 

Поліція провела обшуки в помешканні чоловіка. У нього вилучили техніку, записники, а також носії інформації, які містять дитячу порнографію. 

Правоохоронці відкрили провадження, триває слідство. 

Нагадаємо, у Луцьку 62-річний чоловік через соцмережі знайомився з дітьми

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