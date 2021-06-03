У Тернопільській області 26-річний чоловік продавав у Мережі дитячу порнографію

Поліція відкрила провадження за фактом поширення порнографії.
У Тернопільській області викрили 26-річного чоловіка, який розповсюджував у Мережі дитячу порнографію.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними правоохоронців, працівники поліції під час моніторингу Мережі викрили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію. За попередньою інформацією, чоловік скачував заборонений контент, а після цього продавав його.
Поліція провела обшуки в помешканні чоловіка. У нього вилучили техніку, записники, а також носії інформації, які містять дитячу порнографію.
Правоохоронці відкрили провадження, триває слідство.
Нагадаємо, у Луцьку 62-річний чоловік через соцмережі знайомився з дітьми.