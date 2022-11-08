У Тернопільській області чоловік під час сну впав з ліжка у яму і загинув

У будинок покійного проводили водопостачання та вирили яму в його кімнаті.
В одному з сіл Теребовлянської громади Тернопільської області 43-річний чоловік під час сну впав з ліжка у яму та загинув.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Брат покійного розповів, що вони проводили до будинку водопостачання. Для цього у кімнаті потерпілого вирили яму для труби. Саме біля неї стояло ліжко 43-річного чоловіка. Вночі він там заснув, а зранку його тіло знайшли у ямі. Ймовірно потерпілий вночі туди впав та не зміг самостійно вибратись.
Медики встановили, що чоловік помер через механічну асфіксію. Поліція розслідує обставини трагедії.
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