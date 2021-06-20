У Тернопільській області чоловік убив дружину, а потім підірвав себе

Правоохоронці встановлюють всі причини й обставини трагедії.
У Тернопільській області правоохоронці виявили мертвим подружжя.
Про це інформує поліція Тернопільської області.
Спочатку до правоохоронці звернулася місцева жителька і розповіла, що в будинку свого брата вона виявила мертвою його 28-річну дружину. На тілі жінки були наявні ознаки насильницької смерті.
Недалеко від будинку копи знайшли мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, він вчинив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.
Подружжя перебувало у процесі розлучення. Незадовго до події чоловік зателефонував до своєї сестри та попросив забрати з дому його малолітню доньку.
Як пишуть місцеві ЗМІ, чоловік спочатку вбив дружину, а потім покінчив з собою. Наразі поліцейські встановлюють причини й обставини події.
Нагадаємо, що у Нікополі на Дніпропетровщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчинки, яку розшукували п’ять днів і знайшли мертвою. Ним виявився ровесник вбитої.