У Тернопільській області чоловік убив дружину, а потім підірвав себе

Правоохоронці встановлюють всі причини й обставини трагедії.

У Тернопільській області правоохоронці виявили мертвим подружжя.

Про це інформує поліція Тернопільської області.

Також читайте Розстріляв двох чоловіків: у Харкові суд виніс вирок за вбивство десятирічної давнини

Спочатку до правоохоронці звернулася місцева жителька і розповіла, що в будинку свого брата вона виявила мертвою його 28-річну дружину. На тілі жінки були наявні ознаки насильницької смерті.

Недалеко від будинку копи знайшли мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, він вчинив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.

Подружжя перебувало у процесі розлучення. Незадовго до події чоловік зателефонував до своєї сестри та попросив забрати з дому його малолітню доньку.

Як пишуть місцеві ЗМІ, чоловік спочатку вбив дружину, а потім покінчив з собою. Наразі поліцейські встановлюють причини й обставини події.

Нагадаємо, що у Нікополі на Дніпропетровщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчинки, яку розшукували п’ять днів і знайшли мертвою. Ним виявився ровесник вбитої.

Новини України: у Житомирській області розслідують вбивство чоловіка, тіло якого знайшли у річці

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання