У Тернопільській області чоловік убив рідну матір, а сам повісився: у поліції шокували подробицями

Чоловік після скоєного зателефонував до поліції і сказав, що вбив свою матір.
У Тернопільській області під час сварки 56-річний чоловік вбив свою 81-річну матір, після чого наклав на себе руки.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
56-річний житель одного із сіл Скалатської громади зателефонував до поліції й повідомив, що вбив свою матір. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.
Прибувши на місце події, правоохоронці виявили заявника повішеним на горищі. Тіло його матері з ознаками насильницької смерті знайшли у підсобному приміщенні.
"Родичі проживали вдвох. 56-річний чоловік останнім часом зловживав спиртним. Того дня конфлікт між ними виник через те, що мати відмовилася дати синові гроші на спиртне. Під час сварки чоловік схопив палицю і декілька разів вдарив жінку по голові. Після цього облив бензином та підпалив. Тіло матері перетягнув до погребу. Після скоєного зловмисник зателефонував до поліцейських і повідомив, що скоївзлочин. До приїзду правоохоронців пішов на горище та повісився", - розповіли у поліції.
Слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактом умисного вбивства ( ч.1 ст.115 ККУ), одне з яких – з відміткою "самогубство". Наразі призначено проведення ряду експертиз.
Раніше стало відомо, що Неповнолітня учениця однієї з гімназій Коростенського району засуджена на 13 років позбавлення волі за особливо жорстоке вбивство однокласника. Суд також присудив їй сплатити один мільйон гривень заподіяної моральної шкоди.
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