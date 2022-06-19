У Тернопільській області дебошир зненацька помер під час сімейного скандалу

Жителі Кременця викликали поліцію через бійку і сварку у приватному будинку. Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то виявили непритомного чоловіка.
На місце події виїжджала й бригада екстреної меддопомоги, але лікарі констатували його смерть.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
За словами дружини, потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почав кричати до неї та сина і спробував їх побити.
Родичі намагалися всіляко заспокоїти дебошира. В якийсь момент чоловікові стало зле і він притих.
При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив, але причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.
Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою "природна смерть". Триває слідство.
Раніше стало відомо, що у Черкаській області під час сварки жінка зарізала співмешканця.
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