У Тернопільській області довічно засуджений одружився у колонії

В установі відбулася церемонія реєстрації шлюбу засудженого до довічного позбавлення волі.

У Чорткові Тернопільської області у колонії згуляли весілля. Одружився чоловік, засуджений до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляють на сторінці Чортківської УВП № 26.

Днями в установі відбулася церемонія реєстрації шлюбу засудженого до довічного позбавлення волі. Пару розписали і повінчали у виправному закладі.

"І в зоні позбавлення волі продовжується життя не тільки з різними печалями, а й маленькими радощами. Нерідко й за тюремними ґратами люди поєднують свої долі. Нехай вони пройдуть і подолають усі випробування заради щасливого майбутнього. З Божою поміччю можна все виправити, головне – зберегти віру, надію і любов", - йдеться в публікації виправної установи.

Нагадаємо, що у Львові в СІЗО, що на вулиці Городоцькій, відсвяткували подвійне весілля. Один із наречених довічно ув'язнений, інший ще очікує вирок

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