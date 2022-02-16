У Тернопільській області мама на місяць покинула своїх трьох дітей: як її покарав за це суд

У Тернопільській області мама на місяць покинула своїх трьох дітей: як її покарав за це суд

На судове засідання жінка не прийшла.

Мешканку одного із сіл Чортківського району Тернопільської області притягнули до відповідальності за неналежне виконання бітьківських обов'язків. Жінка на місяць покинула своїх трьох дітей, віком 17, 15 та 9 років.

Про це йдеться у постанові Гусятинського райсуду, повідомляє "Газета Місто".

Відомо, що мати без нагляду на місяць залишила трьох дітей, тому суддя визнав жінку винною у невиконання батьківських обов`язків, і оголосив їй усне попередження, також вона повинна сплатити 496 грн судового збору. Утім на суд обвинувачена не прийшла.

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