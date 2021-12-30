У Тернопільській області мама потрапила до суду через сина, який вживав алкоголь у центрі міста

У Тернопільській області мама потрапила до суду через сина, який вживав алкоголь у центрі міста

Жінку судили за розпивання її сином алкоголю посеред міста.

У Бучачі Тернопільскої області жінка постала перед законом через те, що її неповнолітній син посеред міста розпивав алкоголь. Але суд врахував усі обставини і за вчинок сина їй винесли лише усне зауваження.

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Як повідомляє "Галас" з посиланням на рішення суду, мати хлопця визнала провину та розкаялась. Суддя врахував це і через "малозначність вчиненого адміністративного правопорушення, звільнив її від адміністративної відповідальності, виніс усне зауваження.

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