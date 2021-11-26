У Тернопільській області місцеві мешканці виявили людські останки часів III—IV століття

Людське поховання виявили на глибині близько одного метра.

На Тернопільщині місцеві мешканці під час земельних робіт виявили людське поховання. Коли на місце виїхали археологи, з'ясувалося, що останки можуть належати людям з III—IV століття до нашої ери.

Про це повідомили у Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї.

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Так, людське поховання на глибині близько одного метра виявили поряд із селищем Озеряни. Після цього на місце виїхала команда археологів, яка попередньо встановила вік останків.

“За попередніми оцінками, дослідники припускають, що поховальний об’єкт залишили після себе представники культури кулястих амфор (IV-III тисячоліття до нашої ери). Про це свідчить кістковий матеріал, який поміщений до кам'яної скрині із червоного пісковика. Проте остаточний висновок можна буде отримати тільки після завершення досліджень. Вони дозволять встановити вік та культурну цього поховання”, — розповіли в краєзнавчому музею.

Фото із соцмереж

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