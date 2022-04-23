У Тернопільській області на Великдень скасували нічні літургії: діє комендатська година

Війна в Україні внесла свої корективи у святкування Великодня, адже у багатьох регіонах країни традиційні нічні богослужіння вирішили скасувати.

У храмах Православної церкви України в Тернопільській області великодні богослужіння відбуватимуться в неділю зранку, 24 квітня. Традиційних нічних літургій проводити не будуть.

Про це повідомив керівник Тернопільська ОДА Володимир Труш.

В Тернополі освячувати паски вирішили у суботу, 23 квітня, від 12:00 до 20:00. У храмах УГКЦ області кожна парафія індивідуально вирішуватиме, коли освячувати великодні кошики та проводити святкові літургії. Втім, робити це слід з врахуванням комендантської години. Вона в області діє від 23:00 до 05:00.

В ОДА повідомляють, що патрулі будуть максимально наближені до храмів, у яких відбуватимуться відправи. Так, до

охорони громадського правопорядку під час великодніх богослужінь залучать поліцейських, членів добровольчих формувань, військовослужбовців і співробітників підрозділів особливого призначення. Загалом близько 700 осіб.

Нагадаємо, вже третій рік поспіль християни східного та західного обрядів не можуть повноцінно освятити великодні кошики у церквах. Попередні роки через обмеження, пов'язані з ковідом, цього року через війну. Чи варто йти до церкви цього року, як відбуватимуться богослужіння, якою погода буде на Великдень - у матеріалі ТСН.ua.

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