У Тернопільській області перекинулася вантажівка з двома сотнями свиней: фото, відео

У Тернопільській області перекинулася вантажівка з двома сотнями свиней: фото, відео

В аварії загинули декілька тварин.

У Тернопільській області в понеділок, 31 січня, на об’їзній Кременця перекинулася вантажівка із приблизно двома сотнями свиней у кузові.

Про це із посиланням на місцевий відділ поліції повідомляє "Терміново".

Зазначається, що водій транспортного засобу, не врахувавши дорожньої ситуації, не впорався з кермуванням, внаслідок чого вантажівка з’їхала у кювет.

За попередніми даними, чоловік не постраждав. Водночас, як пише "МедіаТОР", в аварії загинули декілька тварин.

Тим часом місцеві зауважують, що ДТП на вказаній ділянці дороги сталася незабаром після зміни розмітки.

"Було очікувано. Після того, як зняли знак "СТОП" з боку об’їзної, далекобійники входять в поворот з такою швидкістю, що, їдучи з міста по своїй лінії, мимоволі притискаєшся до узбіччя, щоб тебе не зачепили", - розповів Георгій Прокопчук.

Наслідки сьогоднішнього ДТП на об'їзній поблизу цукрового. Відео: Саша Якимович Опубліковано Типовий Кременець Понеділок, 31 січня 2022 р.

У Кременці перекинулась вантажівка з живими свиньми. Як розповідають очевидці у кузові було близько 200 тварин. Кілька - загинули. Опубліковано МедіаТОР Понеділок, 31 січня 2022 р.

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