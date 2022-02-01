У Тернопільській області перекинулася вантажівка з двома сотнями свиней: фото, відео

В аварії загинули декілька тварин.
У Тернопільській області в понеділок, 31 січня, на об’їзній Кременця перекинулася вантажівка із приблизно двома сотнями свиней у кузові.
Про це із посиланням на місцевий відділ поліції повідомляє "Терміново".
Зазначається, що водій транспортного засобу, не врахувавши дорожньої ситуації, не впорався з кермуванням, внаслідок чого вантажівка з’їхала у кювет.
За попередніми даними, чоловік не постраждав. Водночас, як пише "МедіаТОР", в аварії загинули декілька тварин.
Тим часом місцеві зауважують, що ДТП на вказаній ділянці дороги сталася незабаром після зміни розмітки.
"Було очікувано. Після того, як зняли знак "СТОП" з боку об’їзної, далекобійники входять в поворот з такою швидкістю, що, їдучи з міста по своїй лінії, мимоволі притискаєшся до узбіччя, щоб тебе не зачепили", - розповів Георгій Прокопчук.
Наслідки сьогоднішнього ДТП на об'їзній поблизу цукрового. Відео: Саша ЯкимовичОпубліковано Типовий Кременець Понеділок, 31 січня 2022 р.
У Кременці перекинулась вантажівка з живими свиньми. Як розповідають очевидці у кузові було близько 200 тварин. Кілька - загинули.Опубліковано МедіаТОР Понеділок, 31 січня 2022 р.
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