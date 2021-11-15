У Тернопільській області під час спалювання сухої трави загорівся ліс: вогонь знищив майже 150 дерев (фото)

У Тернопільській області під час спалювання сухої трави загорівся ліс: вогонь знищив майже 150 дерев (фото)

Суму завданої шкоди оцінили в 480 тис. грн.

У селищі Коропець Тернопільської області під час спалювання сухої трави загорівся ліс.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Тернопільської області.

Місцеві жителі, попри заборони, спалювали суху траву поблизу лісу. Проте вогонь перекинувся і на дерева.

"Наслідком чергового випадку бездумного спалювання стало пошкодження до ступеню припинення росту 146 дерев та до ступеня неприпинення росту 40 дерев у лісових насадженнях Монастириського районного комунального лісогосподарського підприємства", - повідомили в Держекоінспекції.

Екологи через пожежу звернулись до поліції. Суму завданої шкоди оцінили в 480 тис. грн.

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