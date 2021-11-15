У Тернопільській області під час спалювання сухої трави загорівся ліс: вогонь знищив майже 150 дерев (фото)

Суму завданої шкоди оцінили в 480 тис. грн.
У селищі Коропець Тернопільської області під час спалювання сухої трави загорівся ліс.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Тернопільської області.
Місцеві жителі, попри заборони, спалювали суху траву поблизу лісу. Проте вогонь перекинувся і на дерева.
"Наслідком чергового випадку бездумного спалювання стало пошкодження до ступеню припинення росту 146 дерев та до ступеня неприпинення росту 40 дерев у лісових насадженнях Монастириського районного комунального лісогосподарського підприємства", - повідомили в Держекоінспекції.
Екологи через пожежу звернулись до поліції. Суму завданої шкоди оцінили в 480 тис. грн.
Читайте також:
- Вдарив ножем і переламав основу черепа: в Одесі іноземець жорстоко побив чоловіка
- У Рівненській області корова впала у водойму: її діставали ескалатором (фото)
- Майже 50 снарядів руйнували будинки в Невельському: місцеві розбирають завали і розповідають, як рятувались