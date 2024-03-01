У Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК: спецпрокуратура перевірить дії військовослужбовців

Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців ТЦК, на території якого втратив свідомість, а згодом у лікарні помер військовозобов’язаний.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у повідомленні у соціальних мережах.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади чи службових повноважень.

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 426-1 КК України.

"Як стало відомо із публікацій у медіа, у м. Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою.

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Теруправління ДБР у Львові.

Довідково: санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомляли, що в Тернополі чоловік помер через 8 днів після мобілізації.

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