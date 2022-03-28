У Тернопільській області понад пів сотні автомобілів відправили на арештмайданчик

Вилученння автомобілів допустиме законом під час воєнного стану.

У Тернопільській 54 автомобілі вилучили у водіїв за порушення ПДР і направили на арештмайданчик.

Про це повідомив очільник Тернопільська обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Транспортні засоби вилучали за:

керування транспортним засобом без відповідних документів — 4 автівки;

порушення ПДР, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду — 2 автівки;

за суттєве перешкоджання руху транспорту — 5 автомобілів;

за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння — 41 автомобіль.

Крім того, інспектори Тернопільської області виявили два транспортних засоби, які перебувають в розшуку. До слова, з введенням воєнного стану в країні, який запровадили 24 лютого 2022-го, у багатьох регіонах країни у п'яних водіїв почали вилучати авомобілі, які передають на потреби армії. До слова, за керування авто у нетверезому стані передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану.

Нагадаємо, що на Чернігівщині ЗСУ захопили два броньовані «Урали» окупантів.