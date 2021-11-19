У Тернопільській області поїзд переїхав 37-річного чоловіка, який спав на коліях: він втратив ноги

У Тернопільській області поїзд переїхав 37-річного чоловіка, який спав на коліях: він втратив ноги

Потерпілого госпіталізували.

У селі Мусорівці Збаразької ТГ Тернопільської області 18 листопада поїзд наїхав на 37-річного чоловіка, який спав на коліях. Потерпілому через це ампутувало обидві ноги.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

ДТП сталась о 16:00. Машиніст вантажного поїзда повідомив, що чоловік перебував на коліях, йому не вистачило кілька метрів, щоб загальмувати.

Сусіди чоловіка, який постраждав, розповіли, що він зловживав алкоголем. У поліції за цим фактом відкрили провадження за статтею 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу. Триває слідство.

Генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус повідомив, що чоловік спав на коліях.

"Із травматичною ампутацією обох нижніх кінцівок, у стані травматичного та гіповолемічного шоку потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Збаразьку райлікарню", - повідомив Михайло Джус.

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