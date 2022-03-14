У Тернопільській області розпочалося дистанційне навчання: долучилося понад 2,5 тис. дітей-переселенців

До навчання закликають долучатися і дітей, які виїхали за кордон.

Від понеділка, 14 березня, у загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської області розпочалося навчання.

Про це повідомив голова Тернопільська ОДА Володимир Труш.

Навчання буде відбуватися у дистанційному форматі. Зо словами голови ОДА, цей процес у регіоні налагоджений.

"Особливу увагу на навчальний процес прошу звернути випускників 9 та 11 класів. Адже вам потрібно цьогоріч отримати атестати", - наголосив Труш.

До навчального процесу залучено понад 2500 дітей з областей, де ведуться активні бойові дії. Всі школярі записані до відповідного класу. Вони отримали розклад уроків та навчальні матеріали.

До навчального процесу також мають бути залучені школярі, які з початком бойових дій вирушили за кордон. Для цього треба зв'язатися з вчителем через інтерет-меседжери.

Нагадаємо, у Міносвіти вирішили для випускників 11 класів скасувати ДПА, ЗНО та вступні іспити саме на 2022 року. За словами Шкарлета, Механізм буде створений на кшталт ЗНО без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі в жодних корупційних схемах.

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