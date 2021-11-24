У Тернопільській області рятують 2-річну дитину, яка випила рідину для чищення труб

У дитини діагностували опік та отруєння.
У м. Шумськ Тернопільської області 2-річна дитина випила рідину для чищення труб. Дівчинку терміново госпіталізували.
Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус
Інцидент стався у вівторок, 23 листопада, о 22:20. Батьки дівчинки викликали швидку і пацієнтку госпіталізували.
"Із хімічним опіком ротової порожнини та гострим ентеральним отруєнням маленьку пацієнтку, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Шумську райлікарню", - повідомив Михайло Джус.
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