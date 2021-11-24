Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Тернопільській області рятують 2-річну дитину, яка випила рідину для чищення труб

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Тернопільській області рятують 2-річну дитину, яка випила рідину для чищення труб

pixabay.com

У дитини діагностували опік та отруєння.

У м. Шумськ Тернопільської області 2-річна дитина випила рідину для чищення труб. Дівчинку терміново госпіталізували. 

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус

Інцидент стався у вівторок, 23 листопада, о 22:20. Батьки дівчинки викликали швидку і пацієнтку госпіталізували. 

"Із хімічним опіком ротової порожнини та гострим ентеральним отруєнням маленьку пацієнтку, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Шумську райлікарню", - повідомив Михайло Джус. 

Читайте також:

Судова справа: дитина вже два роки утримується у заручниках у власних родичів

Судова справа: дитина вже два роки утримується у заручниках у власних родичів
Наступна публікація