У Тернопільській області шкільний автобус з’їхав у кювет

У Тернопільській області шкільний автобус з’їхав у кювет

Водій розвіз дітей по домівках і дорогою не впорався з керуванням.

У вівторок, 7 грудня, на автодорозі поблизу с. Лядське Чортківського району, що на Тернопільщині, з’їхав у кювет шкільний автобус "Еталон". ДТП сталась о 16:08 годині.

Про це поінформували у пресслужбі ДСНС Тернопільщини.

"Під час прямування до м. Монастириська, з’їхав у кювет шкільний автобус "Еталон", - йдеться у повідомленні.

На місце аварії виїхали рятувальники, які за допомогою лебідки відбуксирували автобус на проїжджу частину. Дітей в автобусі не було, водій повертався після розвезення школярів по домівках.

ДСНС у Тернопільській області

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