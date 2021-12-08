У Тернопільській області шкільний автобус з’їхав у кювет

Водій розвіз дітей по домівках і дорогою не впорався з керуванням.
У вівторок, 7 грудня, на автодорозі поблизу с. Лядське Чортківського району, що на Тернопільщині, з’їхав у кювет шкільний автобус "Еталон". ДТП сталась о 16:08 годині.
Про це поінформували у пресслужбі ДСНС Тернопільщини.
"Під час прямування до м. Монастириська, з’їхав у кювет шкільний автобус "Еталон", - йдеться у повідомленні.
На місце аварії виїхали рятувальники, які за допомогою лебідки відбуксирували автобус на проїжджу частину. Дітей в автобусі не було, водій повертався після розвезення школярів по домівках.
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