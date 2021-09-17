У Тернопільській області спіймали нелегалів з Китаю, які працювали на місцевому підприємстві: відео

У Тернопільській області спіймали нелегалів з Китаю, які працювали на місцевому підприємстві: відео

Зараз правоохоронці вирішують, чи повертати іноземців на батьківщину.

Четверо громадян Китаю працювали на одному із виробництв неподалік Збаража Тернопільської області. Двоє із них мали проблеми із документами: один чоловік порушив дозволений законодавством термін перебування в Україні, інший – не мав дозволу на працевлаштування.

Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.

Щодо порушників правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Також вирішується питання їхнє про примусове повернення на батьківщину.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Окрім цього, до адміністративної відповідності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнули і директора підприємства.

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