У Тернопільській області спіймали нелегалів з Китаю, які працювали на місцевому підприємстві: відео

Зараз правоохоронці вирішують, чи повертати іноземців на батьківщину.
Четверо громадян Китаю працювали на одному із виробництв неподалік Збаража Тернопільської області. Двоє із них мали проблеми із документами: один чоловік порушив дозволений законодавством термін перебування в Україні, інший – не мав дозволу на працевлаштування.
Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.
Щодо порушників правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Також вирішується питання їхнє про примусове повернення на батьківщину.
Окрім цього, до адміністративної відповідності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнули і директора підприємства.