У Тернопільській області сталась аварія на залізниці: деякі поїзди курсуватимуть по-новому

Там з рейок зійшли вантажні вагони, через це графік курсування пасажирських потягів буде змінено.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Як зазначається, зміни стосуватимуться приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

Також інші пасажирські потяги курсуватимуть по-новому, що призведе до їхнього запізнення, зокрема йдеться про:

№706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);

№55 Київ — Ясіня.

"Також на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку. Якщо ви очікуєте свого рейсу на одному зі вказаних вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки. Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів та затримається в дорозі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.

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