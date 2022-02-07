У Тернопільській області судили багатодітну матір, донька якої отруїлася алкоголем і потрапила до лікарні

Жінка совю провину визнала і обіцяла, що таке більше не повториться.
У Тернопільськй області на лаві підсудних опинилася багатодітна матір через те, що її донька отруїлася алкоголем і потрапила до лікарні.
Про це повідомляють "Тернопільські подї" з посиланням на постанову Чортківського райсуду.
У Тернопільській області судили матір 5 дітей через те, що її доньку госпіталізували до лікарні із отруєнням алкоголем. Інцидент стався у с. Калинівщина Чортківського району. 15-річну дівчинку у грудні цього року госпіталізували до лікарні з діагнозом: алкогольна інтоксикація.
Через це на матір дівчини склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП ( ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків, щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей) і скерували його до суду.
Мати пояснила, що не встежила за донькою, оскільки, має на викованні п`ятеро дітей. Жінка запевнила суддю, що більше таке не повториться і провела з донькою виховну бесіду.
Суд виправдав багатодітну матір.
Нагадаємо, що у Рівненській області вихователька дитсадка та завідувачка вживали алкоголь на робочому місці.
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