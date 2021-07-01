У Тернопільській області у лісопосадці знайшли мертвим 18-річного хлопця: він міг вчинити самогубство

Смерть хлопця настала ще до приїзду медиків.
У селі Вівся Тернопільського району Тернопільської області у середу, 30 червня, знайшли мертвим 18-річного хлопця. Його тіло виявили в лісопосадці.
Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.
Хлопця знайшли повішаним у лісопосадці. На місце події приїхали медики, проте вони його уже не встигли врятувати.
"Медики змушені були констатувати біологічну смерть, що настала до приїзду бригади швидкої. За результатами судово-медичної експертизи смерть настала унаслідок самогубства", - повідомив Михайло Джус.
Обставини смерті розслідують працівники поліції.
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