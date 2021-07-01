У Тернопільській області у лісопосадці знайшли мертвим 18-річного хлопця: він міг вчинити самогубство

У Тернопільській області у лісопосадці знайшли мертвим 18-річного хлопця: він міг вчинити самогубство

Смерть хлопця настала ще до приїзду медиків.

У селі Вівся Тернопільського району Тернопільської області у середу, 30 червня, знайшли мертвим 18-річного хлопця. Його тіло виявили в лісопосадці.

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Хлопця знайшли повішаним у лісопосадці. На місце події приїхали медики, проте вони його уже не встигли врятувати.

"Медики змушені були констатувати біологічну смерть, що настала до приїзду бригади швидкої. За результатами судово-медичної експертизи смерть настала унаслідок самогубства", - повідомив Михайло Джус.

Обставини смерті розслідують працівники поліції.

Нагадаємо, у Дністрі знайшли тіло батька, який ціною життя врятував трьох доньок з води.

Новини України: чому 17-річна спортсменка-чемпіонка зі Львова вчинила самогубство

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання