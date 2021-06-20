У Тернопільській області в каналізаційному колекторі знайшли тіла двох чоловіків: названо імовірну причину смерті

Поліція встановлює обставини смерті.

У Тернопільській області на території одного з аграрних підприємств у каналізаційному колекторі виявили тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє поліція.

За словами керівника агрофірми, напередодні прорвало трубу. Двоє чоловіків намагалися виявити несправність. Припускають, що вони могли зазирнути до проміжного колектора, вдихнути випари, знепритомніти і впасти туди.

Їхні тіла знайшли наступного дня працівники. Загиблими є 37-річний робітник і 62-річний пенсіонер, який консультував та допомагав на підприємстві.

Водночас, за інформацією керівника агрофірми, за день до трагедії на підприємстві прорвало трубу. Чоловіки намагалися її відремонтувати і відновити подавання рідини. Тоді вони нібито й отруїлися аміачним газом.

Водночас, в управлінні Держпраці кажуть, що тіла чоловіків виявив заступник керівника приватного агропідприємства під час огляду території свиноферми. За їхньою інформацією, іншому загиблому 59 років і він був різноробочим підприємства.

"За попередньою інформацією, чоловіки загинули від отруєння аміачним газом під час виконання робіт, пов’язаних із промиванням стічної труби септика, розташованого на території агропідприємства. Для з’ясування причин та обставин групового нещасного випадку зі смертельним наслідком вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування", – повідомила речниця управління Держпраці Галина Климчук.

Цей факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із ст. 271 ч. 2 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у селі Сварині Рівненської області трагічно загинув багатодітний батько. Чоловік пішов на пасовище за конем. Біля річки він провалився в яму, яку зробили бобри. Зверху на чоловіка впав кінь.

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