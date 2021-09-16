У Тернопільській області випадково розкопали 250-кілограмову авіаційну бомбу: фото

Надзвичайники перевезли її у безпечне місце, де і підірвали.
В с. Нагірянка Чортківського району, що на Тернопільщині, розкопали фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250, часів Другої світової війни. Таку небезпечну знахідку виявили у вівторок, 14 вересня, на вул. Шевченка, 6.
Про це повідомила пресслжуба ДСНС Тернопільщини.
Підривник в бомби був відсутній, ймовірно, його вилучили в післявоєнний період. Тому надзвичайники вирішили її викопати та перевезти, щоб знешкодити у безпечному місці.
"О 15:10 вибухонебезпечний предмет доправлено в безпечне місце та знищено шляхом контрольованого підриву", - розповіли в ДСНС.
Як пише ZAXID.NET, снаряд виявили мешканці села, коли облаштовували паркан між дорогою та приватним будинком.
Нагадаємо, Вибух у Карпатах, який забрав життя двох чоловіків, за попередніми даними, міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн.