У Тернопільській області випадково розкопали 250-кілограмову авіаційну бомбу: фото

Надзвичайники перевезли її у безпечне місце, де і підірвали.

В с. Нагірянка Чортківського району, що на Тернопільщині, розкопали фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250, часів Другої світової війни. Таку небезпечну знахідку виявили у вівторок, 14 вересня, на вул. Шевченка, 6.

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Про це повідомила пресслжуба ДСНС Тернопільщини.

Підривник в бомби був відсутній, ймовірно, його вилучили в післявоєнний період. Тому надзвичайники вирішили її викопати та перевезти, щоб знешкодити у безпечному місці.

"О 15:10 вибухонебезпечний предмет доправлено в безпечне місце та знищено шляхом контрольованого підриву", - розповіли в ДСНС.

Як пише ZAXID.NET, снаряд виявили мешканці села, коли облаштовували паркан між дорогою та приватним будинком.

Нагадаємо, Вибух у Карпатах, який забрав життя двох чоловіків, за попередніми даними, міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн.

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