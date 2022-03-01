У Тернопільській області вирішили боротися з підприємцями, які підвищують ціни на продукти

У Тернопільській області вирішили боротися з підприємцями, які підвищують ціни на продукти

Продукти будуть вилучати з точок продажу.

У Тернопільській області вирішили боротися з несумлінними продавцями та магазинами.

Про це розповів голова ОДА Володимир Труш.

За його словами, товари з магазинів тих підприємців, які піднімають ціни на продукти, або не приймають банківські картки, будуть вилучати. Всі продукти передаватимуть на потреби територіальної оборони. Таке рішення ухвалив 1 березня Штаб оборони.

Труш вкотре закликав спускатися до підвалів, коли лунатимуть сирени.