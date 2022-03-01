Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Тернопільській області вирішили боротися з підприємцями, які підвищують ціни на продукти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Продукти будуть вилучати з точок продажу.

У Тернопільській області вирішили боротися з несумлінними продавцями та магазинами.

Про це розповів голова ОДА Володимир Труш.

За його словами, товари з магазинів тих підприємців, які піднімають ціни на продукти, або не приймають банківські картки, будуть вилучати. Всі продукти передаватимуть на потреби територіальної оборони. Таке рішення ухвалив 1 березня Штаб оборони.

Труш вкотре закликав спускатися до підвалів, коли лунатимуть сирени.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація