У Тернопільській області водій КАМАЗу переїхав чоловіка, який відпочивав на дорозі

У Тернопільській області водій КАМАЗу переїхав чоловіка, який відпочивав на дорозі

На ґрунтовій дорозі між населеними пунктами Смиківці та Охримівці на Тернопільщині водій КАМАЗу не помітив чоловіка і здійснив на нього наїзд.

Постраждалого доправили до лікарні із закритим переломом стегна.

Про це повідомили у Національній поліції Тернопільської області.

У всіх учасників ДТП взяли зразки крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, неподалік залізничного вокзалу в Бердичеві вантажний поїзд смертельно травмував жінку, яка переходила колії.

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