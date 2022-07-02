У Тернопільській області водій КАМАЗу переїхав чоловіка, який відпочивав на дорозі

На ґрунтовій дорозі між населеними пунктами Смиківці та Охримівці на Тернопільщині водій КАМАЗу не помітив чоловіка і здійснив на нього наїзд.
Постраждалого доправили до лікарні із закритим переломом стегна.
Про це повідомили у Національній поліції Тернопільської області.
У всіх учасників ДТП взяли зразки крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, неподалік залізничного вокзалу в Бердичеві вантажний поїзд смертельно травмував жінку, яка переходила колії.
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