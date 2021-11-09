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У Тернопільській області встановили пам'ятник букві "Ї": фото

У Тернопільській області встановили пам'ятник букві "Ї": фото

Фото: Лановецька міська рада

У міській раді підкреслили, що пам'ятник літері повинен нагадувати про цінність рідної мови, її багатство. 

У м. Ланівці Тернопільської області з нагоди Дня української писемності та мови 9 листопада відкрили пам'ятник букві "Ї". 

Про це повідомили в Лановецькій міській раді. 

Мистецький об'єкт "Українська мова - унікальна" встановили у центрі міста біля міськради. На цьому місці раніше стояв постамент "першим комсомольцям Лановецького району", який демонтували після декомунізації. Виготовив арт-об'єкт коваль Василь Гудима.

У міській раді підкреслили, що пам'ятник літері повинен нагадувати про цінність рідної мови, її багатство. 

"Відтепер статична фігура літери "Ї", автором якої є Василь Гудима - це окраса громади і єдина арт-інсталяція такого типу в Україні", - повідомили у Лановецькій міській раді. 

Фото: Лановецька міська рада / ©
Фото: Лановецька міська рада

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