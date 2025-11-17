У Тернопільській області виявлено вірус африканської чуми серед тварин

Лікарі / © Pixabay

На Тернопольщині, у Збаразькій міській громаді, зафіксовано випадки африканської чуми свиней (АЧС) серед диких тварин.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Вірус підтвердили у семи загиблих диких свиней, з яких чотири були поросята.

Усі трупи знищено шляхом спалювання та захоронення. Місця загибелі та поховання дезінфіковані для повного знешкодження вірусу.

Оголошено небезпечний пункт, визначено зони захисту та спостереження. Затверджено план реагування, який передбачає комплекс невідкладних заходів: посилення моніторингу та інформування населення, контроль за переміщенням тварин, обмеження діяльності в мисливських угіддях та посилення дезінфекційних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що африканська чума свиней шириться Україною, експерти розповідали про наслідки.