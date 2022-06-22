У Тернопільській області загинув чоловік від ураження струмом на електропідстанції

У Тернопільській області загинув чоловік від ураження струмом на електропідстанції

Попри старання медиків, чоловіка не вдалося врятувати.

У селищі Заводське Тернопільської області 37-річного чоловіка вдарило струмом, внаслідок чого він загинув. Трагедія сталась у вівторок, 21 червня.

Про це повідомили у поліції Тренопільської області.

"21 червня на лінію "102" надійшло повідомлення від лікаря про те, що у селищі Заводське під час виконання ремонтних робіт загинув 37-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, потерпілий працював в електромережах. У день трагедії поїхав ремонтувати несправності на електропідстанції. Зайшовши до середини, його вдарило струмом. Тіло виявив напарник. Він викликав швидку, але лікарі констатували смерть.

Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини смерті чоловіка.

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