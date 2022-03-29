У Тернопільській області запрацювали чотири евакуйовані підприємства: мають намір переїхати 85

Представники бізнесу шукають працівників.

Через війну в Україні чотири суб’єкти господарювання, які з потерпілих регіонів переїхали до Тернопільської області, вже запрацювали.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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За його словами, ці підприємства розпочали свою діяльність та реалізовують продукцію. Втім, про які саме види діяльності йдеться, очільник області не повідомив.

Крім того, наразі 32 підприємства здійснюють переїзд до регіону, а також шукають через Тернопільський обласний центр зайнятості працівників. Зокрема, це швейна і харчова галузь.

"Маємо 85 пропозицій від бізнесу, який готовий переїхати на Тернопільщину з областей, де ведуться активні бойові дії", - повідомив Володимир Труш.

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