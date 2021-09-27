У Тернопільській області засудили чоловіка, який в центрі міста за 50 грн продав знайомому диск із порно

У Тернопільській області засудили чоловіка, який в центрі міста за 50 грн продав знайомому диск із порно

За експертизу дисків чоловік заплатить 1144 грн.

У м. Ланівці Тернопільської області засудили чоловіка, який у центрі міста продав знайомому диск із порно-відео.

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Про це йдеться у рішенні Лановецького районного суду.

Як зазначається, чоловік раніше був засуджений до 80 годин громадських робіт, проте він ігнорував рішення суду та у свої квартирі зберігав 5 дисків із відео порнографічного вмісту.

Також чоловік у центрі міста за 50 грн продав один із цих дисків знайомому. Через це йому інкримінували ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

У суді чоловік свою вину визнав та розкаявся. Він заявив, що у своїй квартирі випадково знайшов диски із порно, а громадські роботи він уже відпрацював.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.301 та ч.2 ст.389 КК України. Його засудили до 2 років обмеження волі з іспитовим терміном - 1 рік. Також чоловік повинен сплатити 1144 гривні 15 копійок за "проведення мистецтвознавчої експертизи".

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