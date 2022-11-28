У Тернопільській області жінка впала у 12-метровий колодязь з водою: фото

На момент прибуття рятувальників жінка вже була мертвою.

Жителька Тернопількищини загинула внаслідок падіння в 12-метровий колодязь. Трагедія сталася у селі Кошляки Тернопільського району Тернопільської області.

Про це повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Повідомлення про падіння жінки у криницю рятувальники отримали 26 листопада о 02:58 годні.

"По прибуттю до місця події було проведено розвідку та встановлено, що потерпіла була без ознак життя в колодязі з водою на глибині близько 12 м", - йдеться у повідомленні.

Мертву жінку дістали методом поліспостів (за допомогою мотузки та драбини) в апараті захисту органів дихання, розповіли рятувальники.

Фото: ДСНС у Тернопільській області

Фото: ДСНС у Тернопільській області

Нагадаємо, в Івано-Франківську з вікна квартири на 8 поверсі викинувся чоловік. Так він намагався врятуватись із охопленого вогнем помешкання, але в результаті падіння загинув.

Читайте також: