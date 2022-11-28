У Тернопільській області жінка впала у 12-метровий колодязь з водою: фото

На момент прибуття рятувальників жінка вже була мертвою.
Жителька Тернопількищини загинула внаслідок падіння в 12-метровий колодязь. Трагедія сталася у селі Кошляки Тернопільського району Тернопільської області.
Про це повідомили в ДСНС Тернопільщини.
Повідомлення про падіння жінки у криницю рятувальники отримали 26 листопада о 02:58 годні.
"По прибуттю до місця події було проведено розвідку та встановлено, що потерпіла була без ознак життя в колодязі з водою на глибині близько 12 м", - йдеться у повідомленні.
Мертву жінку дістали методом поліспостів (за допомогою мотузки та драбини) в апараті захисту органів дихання, розповіли рятувальники.
Нагадаємо, в Івано-Франківську з вікна квартири на 8 поверсі викинувся чоловік. Так він намагався врятуватись із охопленого вогнем помешкання, але в результаті падіння загинув.
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