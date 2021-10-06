У Тернопільській області жінка з подругою відлупцювала в магазині коханку свого чоловіка

У Тернопільській області жінка з подругою відлупцювала в магазині коханку свого чоловіка

Нападниці повинні сплатити по 510 грн.

У м. Теребовля Тернопільської області жінка із подругою побила в магазині коханку свого чоловіка.

Про це йдеться у рішенні Теребовлянського районного суду.

Як розповіла підозрювана, між нею та потерпілою були неприязні стосунки через те, що остання була коханкою її чоловіка. Проте все загострилось після того, як потерпіла сказала її сину, що "тепер його тато житиме із нею". А тому вони з подругою пішли в магазин, де працює потерпіла, та побили її. Підозрювані жінки у суді визнали, що вчинили неправильно та конфлікт можна було вирішити іншим способом.

Потерпіла в суді зазначила, що у неї дійсно були стосунки із чоловіком підозрюваної і вона їй про це писала. Жінка вимагала для порушниць найсуворішого покарання.

Побиття жінки кваліфікували, як легкі тілесні ушкодження. Також суд врахував той факт, що нападниці розкаялись та мають добрі характеристики. Суд визнав жінок винними та присудив їм штраф - по 510 грн.

Нагадаємо, на Київщині жінка замовила вбивство коханки чоловіка.

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