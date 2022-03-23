У Тернопільській області жінки-переселенки народили майже 60 малюків

У Тернопільській області жінки-переселенки народили майже 60 малюків

Від початку війни в області з'явилося на світ майже 500 немовлят.

У Тернопільській області народили 59 жінок, батьки яких переїхали до регіону з областей, що потерпають від активних бойових дій.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш.

Загалом від початку війни в Тернопільській області народилося понад пів тисячі дітей. "Немовлята і матері почуваються добре. Їм надається уся необхідна допомога", - наголосив Труш.

До слова, понад 3,8 тис. людей обрали для себе Тернопіль як тимчасове місце для проживання. 600 дітей з-поміж переселенців зареєструвались в школах обласного центру. Загалом місто прийняло понад 12 тис. переселенців, які зупинялися у ньому на кілька днів.

Як повідомлялося, у Львові вагітні біженки народили вже понад сотні малюків. Лікарі зазначають, через стрес і переживання жінки дедалі частіше народжують передчасно.

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