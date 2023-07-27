У Тернопільській області знайшли скарб віком 4 тисячі років (фото)

У Чортківській громаді Тернопільської області місцевий житель натрапив на колекцію із 17 бронзових браслетів. Поряд із браслетами також виявили мідну сокиру. Вік артефактів оцінюється приблизно в чотири тисячі років.

Про це повідомила Чортківська міська рада на сторінці у Facebook.

Представники та археологи музею відвідали Чортків, щоб оглянути знахідку. Зі слів археологів, схожі браслети та сокири раніше знаходили в різних регіонах України, але така кількість цінних речей, виявлених в одному місці, безпрецедентна.

Знайдені браслети

Фахівці ретельно задокументували місце знахідки та здійснили необхідні процедури для збереження археологічного контексту артефактів.

Співробітники Національного музею історії України зазначили, що ця знахідка стане цінним доповненням до їхньої колекції і буде виставлена в Києві під час майбутньої археологічної виставки в середині серпня, присвяченої Дню археолога.

Нагадаємо, у Запоріжжі в Національному заповіднику "Хортиця" виявили дубовий довбаний човен, вік якого може сягати понад 1000 років.

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