У тернопільському звіринці, з якого втекли буйволи, виявили сибірку

У зоокутку тернопільського парку “Топільче” загинув поні, у якого виявили небезпечне інфекційне захворювання.

У понеділок, 4 жовтня, державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи підтвердив захворювання сибіркою в одного із утриманців зоокутку парку “Топільче” в Тернополі. Минулої ночі з цього звіринця троє тварин здійснили втечу.

Як повідомили в управлінні Держпродспоживслужби Тернопільської області, незадовго до втечі, у ніч на 28 вересня у зоокутку загинув один із поні.

“У ході розтину трупа тварини виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку”, - йдеться у повідомленні.

Спершу цю підозру підтвердили у тернопільській лабораторії, а 4 жовтня надійшли результати дослідження, проведеного в Києві. Висновок державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи також підтвердив діагноз.

На засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради накладено карантин на зоокуток та затверджено план заходів. Тварин, які утримуються у зоокутку, було піддано клінічному огляду та термометрії і вимушено провакциновано від сибірки.

“Станом на сьогодні триває спостереження за здоров’ям тварин. Спеціалістами ветеринарної медицини вживаються заходи згідно з планом. За контактними особами здійснюється медичне спостереження”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік в Одеській області було підтверджено випадок сибірської виразки у чоловіка, якого госпіталізували.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання